Elections au Mexique: ouverture des bureaux de vote

(Belga) Les Mexicains ont commencé dimanche à voter pour choisir leur président, dans un pays en proie à la violence du narcotrafic et où le grand favori du scrutin, le candidat de gauche Andrés Manuel Lopez Obrador, promet un "changement radical".

En plus du mandat présidentiel, les 89 millions d'électeurs mexicains renouvellent plus de 18.000 mandats, dont les sièges de 500 députés et 128 sénateurs, ainsi que de nombreux postes régionaux ou locaux, les premiers résultats officiels étant attendus vers 6h00 (heure belge) lundi. (Belga)