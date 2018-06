Elections au Mexique: paroles d'acteurs et de musiciens

Des personnalités mexicaines du cinéma ou de la musique, tels que l'acteur Diego Luna, la chanteuse Lila Downs, ou le poète et militant anti-violence Javier Sicilia, confient à l'AFP leur vision des élections présidentielle et locales organisées dimanche au Mexique, déjà marquée par un niveau historique de violences.

- Diego Luna, 38 ans, acteur, réalisateur, activiste -

Connu pour: ses rôles dans "Y tu mamá también" (2001) et "Rogue One: A Star Wars Story" (2016).

Q: De quel Mexique rêvez-vous?

R: Je vis dans un pays que j'adore et dans lequel j'ai construit toutes mes histoires d'amour. (...) C'est le lieu de la planète où je me sens le mieux, le lieu auquel j'appartiens. Alors j'aimerais que nous soyons un pays plus inclusif, plus juste, où l'inégalité ne soit pas si brutale. J'espère que je verrai un jour ce Mexique là.

Q: Comment y parvenir?

R: Nous vivons dans un monde essentiellement de réseaux sociaux, où il y a cette cacophonie qui fait qu'il est très difficile d'écouter. Tout le monde participe, mais presque personne n'écoute et je crois qu'être citoyen c'est cela, savoir écouter.

Tant que nous ne faisons pas cet effort-là, en tant que citoyens, nous n'aurons pas les gouvernants que nous méritons.

- Lila Downs, 49 ans, chanteuse, activiste -

Connue pour : chanteuse qui a remporté cinq Latin Grammy et un Grammy pour son album "Pecados y milagros" (2011).

Q: Allez-vous voter aux élections?

R: Bien sûr! Je crois qu'il est important de voter pour un changement.

Q: Un gouvernement de gauche pourrait changer le Mexique?

R: Je n'ai pas peur de la gauche parce que le Mexique a connu dans le passé un gouvernement de centre, populiste. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le pays. J'espère qu'ils arriveront à des changements positifs.

- Eugenio Derbez, 56 ans, acteur, réalisateur -

Connu pour: ses rôles dans les films "Ni repris ni échangé" (2013), "How To Be a Latin Lover" (2017) et "Overboard" (2018).

Q: Pour qui allez-vous voter?

R: Je ne sais pas (...) La seule chose que je peux dire c'est que beaucoup de Mexicains comme moi essayent juste de trouver le moins mauvais.

Je ne suis pas contre Andrés Manuel Lopez Obrador (le candidat de gauche actuellement en tête des sondages), comme certains le pensent, mais je ne suis pas non plus en sa faveur. Si ça se trouve je vais finir par voter pour lui... ou n'importe qui d'autre.

- Rubén Albarrán, 51 ans, musicien, activiste -

Connu pour: chanteur du groupe rock Café Tacuba, a remporté 9 Latin Grammy et un Grammy pour l'album "Cuatro caminos" (2003)

Q: Vous allez voter?

R: Non! Pour moi, aller voter ce n'est pas la démocratie. De toute ma vie, je n'ai jamais connu la démocratie, et chaque fois je constate que c'est de mal en pis.

La démocratie ce n'est pas céder nos devoirs et nos droits à des mafieux, la démocratie c'est que nous prenions nous-mêmes les décisions et qu'ils les appliquent.

- Javier Sicilia, 62 ans, poète, militant -

Connu pour : son activisme après l'assassinat de son fils et de six autres jeunes en 2011, victimes des violences criminelles qui touchent le pays.

Q: Vous allez voter aux élections?

R: Je ne vais pas voter, je ne cautionne pas un simulacre (d'élection)... Celui qui va être élu devra diriger un enfer.

Q: Vous ne voyez aucune différence entre les quatre candidats?

R: Je veux que López Obrador gagne pour une simple raison: parce que ce peuple a besoin d'une déception. Nous avons tout essayé. Il ne nous manque plus que López Obrador pour comprendre que la crise doit être abordée non pas par des hommes ou des femmes providentielles, mais en assumant la problématique que nous connaissons de manière responsable.

- Irene Azuela, 38 ans, actrice -

Connue pour: les films "Miss Bala" (2011) et "Las oscuras primaveras" (2014); a remporté deux Prix Ariel (l'Oscar mexicain).

Q: Comment abordez-vous les élections à venir?

R: Avec de la douleur, mais aussi de la lassitude, de l'incrédulité et du désespoir (faisant référence au meurtre récent de trois étudiants en cinéma, après l'assassinat de 43 étudiants en 2014 tojours irrésolu).