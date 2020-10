Elections aux Etats-Unis: à 15 jours du Jour-J, voici pourquoi le vote anticipé connaît un succès phénoménal

A 15 jours des élections américaines, le vote anticipé a plus de succès que d'habitude. Les Américains veulent absolument éviter de se retrouver dans une foule le jour J. Du coup, 20 millions d'entre eux ont pris les devants et ont déjà voté. A Boston, le stade de baseball des Red Sox a été transformé en bureaux de vote.

Il souffle comme un vent de patriotisme sur le toit du plus vieux stade de baseball des Etats-Unis, le "Fenway Park", transformé en bureaux de vote. Un local nous confie: "C'est la première fois dans l'Histoire que ça se fait. Je suis heureux d'y participer", commente-t-il.

A l'entrée du stade des centaines d'Américains sont présents. Tous sont venus voter aujourd'hui pour l'élection présidentielle. "D'habitude, je vote le jour des élections. Mais quand j'ai entendu qu'on pouvait voter ici au stade je lui ai dit qu'on ne pouvait pas rater ça..."

Le vote anticipé connaît un succès phénoménal cette année. Près de 20 millions d'Américains ont déjà voté. C'est sept fois plus qu'en 2016. Un engouement qui s' explique par la pandémie de coronavirus: voter en avance, c'est éviter la foule le jour-J.

"La participation est excellente. Nous voyons plus d'électeurs en deux jours que pendant toute la semaine du vote anticipé en septembre", explique une organisatrice. Si la tendance continue, les Etats-Unis pourrait enregistrer un nouveau record. Plus de votes avant l'élection que le jour-même. D'autres stades de baseball et de basket ball ont décidé de suivre ce mouvement très à la mode pour le moment.