Elections aux Etats-Unis: dans cette bourgade de l'Alabama, on prie pour que Donald Trump soit réélu

En Alabama, dans le comté de Winston, l'un des bastions républicains de Donald Trump, ses fervents supporters sont plus motivés que jamais. En 2016, il avait obtenu 90% des voix.

Dans le comté de Winston dans le nord de l'Alabama qui compte une population de près de 25.000 habitants, neuf électeurs sur dix ont voté pour Donald Trump en 2016, ce qui avait établi un record pour le président actuel par rapport au nombre d'habitants.

Au sein du tribunal du comté, les prières résonnent. Les républicains conservateurs en appellent à Dieu. Ils espèrent battre le record de 2016 pour que Donald Trump obtiennent encore plus de voix que lors des dernières élections.

Greg Farris, vice-président du parti républicain du comté de Winston, avocat et chef d'entreprise: "Nous avons remarqué que le soutien pour Trump chez nous est plus fort qu' il y a quatre ans, donc comme le dit le président du comté: "Le pourcentage va être plus élevé que la dernière fois, 100% probablement pas mais nous pensons que ce sera au-dessus des 90%."

Les habitants de cette bourgade sont fiers d'afficher leurs statistiques de vote de 2016 sur les panneaux plantés le long de la route le comté se targue d'être le pays de Trump. Dans les jardins et sur certains monuments, des drapeaux confédérés symboles controversés aux Etats-Unis sont également présents pour rendre hommage aux soldats tombés lors de la guerre de sécession.

Sandra Wright, secrétaire du parti républicain du comté de Winston justifie cette dévotion au président américain: "C'est clair il est très populaire dans le comté de Winston. Il a de bonnes valeurs chrétiennes et le comté de Winston compte beaucoip de chrétiens. Beaucoup de gens partagent les mêmes valeurs et sont d'accord avec Trump."

Si dans les sondages nationaux, Trump ne semble pas apparaître comme le favori, les républicains de Winston ne veulent pas y croire: chez eux, le président est en terrain conquis.