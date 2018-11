Elections de mi-mandat aux Etats-Unis - Alexandria Ocasio-Cortez devient la plus jeune élue au Congrès

(Belga) La démocrate Alexandria Ocasio-Cortez est devenue mardi la plus jeune élue femme au Congrès américain, selon les sondages à la sortie des urnes. A 29 ans, la candidate originaire du Bronx a remporté l'élection à New York face au républicain Anthony Rappas.

Alexandria Ocasio-Cortez a une mère portoricaine et un père américain. Elle était l'une des grandes surprises lors des primaires démocrates à New York face à un baron du Congrès, Joe Crowley. En quelques mois, elle s'est imposée comme figure de proue d'une vague nouvelle de femmes et de minorités qui bousculent l'élite démocrate. (Belga)