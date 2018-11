Elections de mi-mandat aux Etats-Unis - Dépouillement manuel ordonné pour la course au Sénat en Floride

(Belga) La Floride va procéder à un dépouillement manuel des votes pour le siège du Sénat. Un recomptage automatique a relevé que l'écart entre les deux candidats en lice est assez réduit pour justifier une telle mesure, plus d'une semaine après les élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

Le Secrétaire d'Etat de Floride Ken Detzner a ordonné jeudi le dépouillement manuel de certains bulletins. Selon le Tampa Bay Times, l'écart entre les deux candidats était de 0,25%, ce qui donne lieu à un recomptage manuel. Le gouverneur de Floride Rock Scott, républicain, s'est déclaré vainqueur contre le démocrate Bill Nelson et a appelé à passer à autre chose. Il affirme que son avance après le recomptage automatique est de 13.000 voix. Plus de 8,3 millions de votes ont été enregistrés pour les différentes élections du 6 novembre dans cet Etat du sud, le 3e le plus peuplé des Etats-Unis. Ron DeSantis, un allié conservateur du président Donald Trump, avait quelques 33.000 voix d'avance pour le poste de gouverneur et devrait remporter cette élection. (Belga)