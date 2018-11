Elections de mi-mandat aux Etats-Unis - Deux Amérindiennes élues pour la première fois au Congrès

(Belga) Deux candidates démocrates, Sharice Davids dans le Kansas et Deb Haaland au Nouveau-Mexique, sont devenues mardi les premières femmes amérindiennes jamais élues au Congrès, selon les estimations des médias américains.

Avocate férue d'arts martiaux, Sharice Davids, ouvertement homosexuelle, l'a emporté dans des terres conservatrices face au républicain Kevin Yoder, selon les chaînes ABC et NBC. Agée de 38 ans, Mme Davids, élevée par une mère célibataire ancienne membre de l'armée, est diplômée d'un institut de formation publique et a passé un an à Washington au sein de l'administration Obama. Deb Haaland, 57 ans, est quant à elle une mère célibataire issue de la tribu Laguna Pueblo, qui a vaincu l'alcoolisme et subsisté grâce à des bons d'alimentation. Dans une circonscription démocrate, elle a notamment fait campagne contre des élus qui, selon elle, ne représentent pas plus les Amérindiens que les autres minorités ou les millions de pauvres dans l'Amérique de Donald Trump. "Je suis une femme, je suis une femme de couleur", disait la candidate en désignant son visage brun et ses longs cheveux noirs et lisses. "C'est ce genre de personnes qu'il faut au pouvoir actuellement pour faire avancer les questions qui comptent", martelait-elle lors de ses meetings. "Au Congrès, nous avons des gens qui ne savent pas ce que c'est" que la pauvreté, déclarait récemment la candidate à l'AFP à Albuquerque (sud-ouest des Etats-Unis). "Mes ancêtres ont fait des sacrifices incroyables pour me permettre de garder mes traditions. Je ne leur ferai pas défaut", promettait Mme Haaland avant le scrutin. La nouvelle élue à la Chambre des représentants est née à Winslow, en Arizona, où son grand-père travaillait dans une compagnie ferroviaire au titre de la politique d'"assimilation culturelle" des Amérindiens. Sa mère y est née également, dans un wagon de marchandises. Son père, d'origine norvégienne, était soldat et sa mère travaillait pour l'US Navy. Elle évoque les étés passés avec ses grands-parents pueblos --selon elle en butte à de nombreuses discriminations-- à irriguer les champs ou à faire du pain. Outre Deb Haaland et Sharice Davids, huit autres candidats amérindiens étaient en lice pour le Congrès cette année, un record. Les démocrates ont repris le contrôle de la Chambre des représentants mardi soir tandis que le parti républicain gardait la majorité au Sénat, selon plusieurs médias américains. (Belga)