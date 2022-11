Élections de mi-mandat aux États-Unis - Élections américaines de mi-mandat: les premiers bureaux de vote ferment

(Belga) Des millions d'Américains retenaient leur souffle mardi après avoir voté lors d'élections décisives pour la présidence de Joe Biden et l'avenir politique de son rival Donald Trump, impatient de repartir à la conquête de la Maison Blanche.

Les premiers bureaux de vote ont fermé à 18h00 (23h00 GMT) dans une grande partie de l'État de l'Indiana et au Kentucky. Mais il faudra attendre de longues heures, voire plusieurs jours, ont prévenu les autorités, pour déterminer la couleur du prochain Congrès à Washington. Handicapé par une inflation record, le président démocrate de 79 ans risque de perdre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat lors de ces scrutins de mi-mandat traditionnellement défavorables au parti au pouvoir, et de voir son action paralysée pour les deux prochaines années. Son prédécesseur Donald Trump, qui a soutenu avec vigueur un grand nombre de candidats républicains, mise pour sa part sur leur succès pour se lancer sous les meilleurs auspices dans la course à la présidentielle 2024. Lors de son dernier meeting, il a promis "une très grande annonce" le 15 novembre. En attendant, "je pense que nous allons passer une très bonne nuit", a-t-il prédit mardi en sortant d'un bureau de vote en Floride. Peu après, il rejouait toutefois la partition qui est la sienne depuis sa défaite en 2020, attisant les doutes sur la régularité des opérations de vote. Notant que des machines de vote ont dysfonctionné dans une circonscription très peuplée de l'Arizona, il a publié sur sa plateforme Truth Social: "Il y a beaucoup de choses qui clochent." Les autorités locales ont reconnu le problème mais assuré que les électeurs avaient d'autres options pour voter dans ce scrutin qui porte sur l'intégralité de la Chambre des représentants, un tiers du Sénat, des postes d'élus locaux et moult référendums. (Belga)