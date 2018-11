Elections de mi-mandat aux Etats-Unis - Fox News retire un spot électoral anti-migrants de la campagne Trump

(Belga) La chaîne Fox News, dont plusieurs présentateurs affichent leur soutien à Donald Trump, a retiré de l'antenne un message vidéo électoral de la campagne du président américain, qui dressait un parallèle entre un criminel mexicain et les convois de migrants en route vers la frontière américaine.

Selon plusieurs médias, Facebook et la chaîne NBC en ont fait autant. CNN avait de son côté refusé de diffuser la vidéo dès qu'elle avait été soumise à sa régie publicitaire et l'a qualifiée de "raciste". "Après examen, Fox News a retiré la publicité hier et elle n'apparaîtra plus ni sur Fox News ni sur Fox Business Network", a indiqué la présidente de la vente d'espaces publicitaires pour la chaîne, Marianne Gambelli, dans un message transmis lundi à l'AFP, à la veille d'élections parlementaires cruciales. La vidéo commence sur des images de Luis Bracamontes, ressortissant mexicain condamné à mort en avril pour le meurtre de deux policiers en 2014. Outre la gravité des faits, l'affaire avait attiré l'attention des médias car Bracamontes avait accueilli le verdict de culpabilité en riant, promettant de s'échapper de prison et de "tuer plus de flics bientôt". Dans la publicité, les images du Mexicain sont accompagnées de messages comme "Les démocrates l'ont laissé entrer dans notre pays" et "Les démocrates l'ont laissé y rester". Le spot enchaîne sur des images des convois de migrants qui font actuellement route, depuis le Mexique, vers la frontière américaine. Il montre aussi des migrants enfonçant des portes grillagées. "Qui d'autre les démocrates laisseraient-ils entrer? ", interroge la réclame, évoquant le scénario d'une victoire électorale des démocrates lors du scrutin de mardi. Interrogé par des journalistes sur le caractère potentiellement choquant de ce message vidéo, le président, qui a fait du danger de l'immigration son principal thème de campagne, a répondu: "Beaucoup de choses sont choquantes. Vos questions sont choquantes". NBC a elle aussi annoncé qu'elle retirait ce spot de son antenne. "Nous nous sommes rendu compte de la nature indélicate de cette publicité", a déclaré lundi à CNN un porte-parole de la chaîne. Le fils du président américain, Donald Trump Junior, avait dénoncé samedi le refus de CNN de diffuser le message vidéo dès qu'il a été soumis à sa régie publicitaire. "J'imagine qu'ils ne passent que de fausses informations ("fake news") et ne parleront pas des vraies menaces qui ne servent pas leurs objectifs", avait-il lancé. "CNN a clairement montré dans sa couverture éditoriale que cette publicité était raciste", a réagi la chaîne. (Belga)