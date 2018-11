Elections de mi-mandat aux Etats-Unis - Hillary Clinton encourage les électeurs à faire la file pour déposer leurs bulletins

(Belga) Alors que des files se sont formées devant certains bureaux de vote aux Etats-Unis, Hillary Clinton encourage les électeurs à persévérer, rappelant qu'ils ont le droit de déposer leur bulletin même après l'heure de fermeture des bureaux. "Restez dans la file", recommande la Démocrate qui apporte son soutien à la candidate Stacey Abrams, première femme afro-américaine à prétendre au poste de gouverneur dans l'histoire américaine.

Dans un message posté peu après minuit HB sur Twitter, Hillary Clinton, candidate démocrate perdante face au républicain Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine de 2016, a apporté son soutien aux électeurs de Géorgie en particulier où des retards conséquents sont constatés. "Pour les électeurs de Géorgie ou d'ailleurs qui font la file pour voter: vous avez le droit de voter tant que vous êtes dans la file quand les bureaux ferment. Restez dans les files s'il vous plait, encouragez ceux autour de vous de faire de même chose et contribuez à élire Stacey Abrams". Stacey Abrams est la candidate démocrate au poste de gouverneur en Géorgie et la première femme afro-américaine à prétendre à un poste de gouverneur dans l'histoire américaine. Elle est opposée au républicain Brian Kemp qui est aussi Secrétaire d'Etat en Géorgie. La candidate a indiqué sur Twitter que certains bureaux de votes resteront ouverts plus longtemps dans divers districts, jusque 21h heure locale pour certains, en raison de problèmes techniques. Hillary Clinton était pour sa part la première femme à concourir à la présidence américaine en 2016. Bien que disposant de deux millions de voix d'avance sur son rival Donald Trump, Mme Clinton avait été battue en raison du mode de scrutin américain et du système de grands électeurs. (Belga)