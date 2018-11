Elections de mi-mandat aux Etats-Unis - La démocrate Elizabeth Warren conserve son siège de sénatrice au Massachusetts

(Belga) La sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, candidate démocrate pressentie pour la présidentielle de 2020 et critique vocale du président Donald Trump, a assuré sa réélection au Sénat américain, lors des élections à mi-mandat organisées outre-atlantique mardi, selon les projections des médias américains.

La sénatrice, qui met en avant ses lointaines origines amérindiennes, rejoint un nombre d'élus démocrates de la côte Est des USA qui conservent leurs sièges, dans un scrutin où le parti espère prendre sa revanche sur le président républicain Donald Trump. Le Massachusetts envoie aussi au Congrès la démocrate Ayanna Pressley, qui devient la première représentante afro-américaine de l'Etat envoyée à Washington. Ces résultats sont toutefois sans surprise dans cet Etat traditionnellement démocrate. Ce parti compte reprendre le contrôle de la Chambre des représentants après huit ans de majorité républicaine. Deux sièges ont actuellement été repris aux Républicains par les Démocrates, qui doivent s'en emparer de 23 pour inverser la tendance. S'emparant de sièges républicains, les candidates démocrates Jennifer Wexton et Donna Shalala l'ont emporté respectivement en Virginie et en Floride, selon les projections des médias américains. Mme Shalala a été secrétaire à la Santé et aux Services sociaux sous l'administration de Bill Clinton. (Belga)