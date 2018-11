Elections de mi-mandat aux Etats-Unis - La démocrate Nancy Pelosi présidera-t-elle la Chambre des représentants?

(Belga) Selon les derniers sondages, les Démocrates pourraient emporter la majorité à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat organisées mardi à travers les Etats-Unis. S'ils y parviennent, la responsable de la minorité démocrate à la Chambre, Nancy Pelosi, pourrait retrouver le poste de "speaker" (présidente) de cette institution. C'est aussi ce que semblent craindre les Républicains au vu de leurs nombreuses publicités de campagne explicitement contre la démocrate.

Nancy Pelosi, 78 ans, avait déjà endossé la présidence de la Chambre des représentants de 2006 à 2010, en tant que première femme à cette fonction. Le républicain John Boehner lui avait succédé en 2010. Les Républicains ont consacré beaucoup d'énergie à tenter de contrer Nancy Pelosi dans leur course pour les élections de mi-mandat. Pour eux, elle incarne un libéralisme honni notamment par la droite religieuse. Le Républicain Kevin McCarthy a notamment déclaré que l'accès de Mme Pelosi à la présidence de la Chambre devait effrayer les Américains car l'institution serait alors dirigée par une "socialiste". Nancy Pelosi s'est elle-même profilée pendant la campagne comme la sauveuse de l'Obamacare. Elle plaide aussi pour un meilleur accès aux médicaments, davantage d'investissements dans l'infrastructure et un salaire minimum fédéral plus élevé. La démocrate s'est par ailleurs engagée à enquêter sur le président américain Donald Trump, ses impôts, sa famille, son administration. La personnalité qui dirigerait la Chambre des représentants dans le cas où les Républicains garderaient leur majorité n'est pas déterminée. Mais il est certain que Paul Ryan, l'actuel speaker (républicain) ne rempilera pas. Selon la chaîne Fox News, Kevin Mc Carthy serait favori côté Républicains. La Chambre votera son nouveau président le 3 janvier 2019. Pour l'emporter, le candidat doit obtenir la majorité absolue, soit au moins 218 des 435 sièges. (Belga)