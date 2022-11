Élections de mi-mandat aux États-Unis - Le républicain Ron DeSantis, pressenti pour l'élection 2024, réélu gouverneur de Floride

(Belga) Le républicain Ron DeSantis, potentiel rival de Donald Trump pour l'investiture républicaine à la présidentielle de 2024, a été réélu mardi gouverneur de Floride, selon des médias américains.

Étoile montante de la droite dure, ce quadragénaire s'est imposé sans surprise face à l'ex-gouverneur Charlie Crist, un ancien républicain qui avait changé de parti, selon les chaînes ABC et CNN. Ron DeSantis a récemment fait polémique en revendiquant l'envoi d'avions de migrants vers Martha's Vineyard, île huppée du nord-est des États-Unis. Il avait ainsi rejoint un mouvement lancé par les gouverneurs républicains du Texas et de l'Arizona visant à envoyer des migrants vers les villes démocrates du nord et de l'est du pays, geste très politique destiné à séduire leurs électeurs. Très engagé sur les sujets d'éducation, le républicain a aussi signé cette année une loi interdisant d'enseigner des sujets en lien avec l'orientation sexuelle ou l'identité de genre à l'école primaire. Le texte, très controversé, a été surnommé par ses opposants "Don't say gay" ("Ne parlez pas des gays"). Ancien militaire à l'image lisse de père de famille, il offre un contraste marqué avec le style tempétueux de Donald Trump - qui l'a récemment surnommé "Ron-la-Morale". (Belga)