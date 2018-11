Elections de mi-mandat aux Etats-Unis - Plainte déposée contre le candidat-gouverneur en Géorgie, Brian Kemp

(Belga) Des électeurs de l'Etat américain de Géorgie ont introduit une plainte contre le candidat-gouverneur Brian Kemp. Des "suppression d'électeurs" sont suspectées en Géorgie, or c'est précisément le républicain actuellement Secrétaire d'Etat qui est responsable de l'organisation des élections et de la procédure d'enregistrement dans cette Etat du sud-ouest.

En Géorgie, la démocrate Stacey Abrams s'oppose au républicain Brian Kemp pour le siège de gouverneur, qui fait l'objet de toutes les attentions lors des élections de mi-mandat organisées mardi aux Etats-Unis. Au total, plus de 53.000 résidents de l'Etat n'auraient pas pu s'enregistrer en tant qu'électeurs car leurs données ne correspondaient pas exactement avec celles reprises dans la base de données. 70% de ces exclus étaient noirs, alors que la candidate Abrams est la première femme afro-américaine à prétendre au poste de gouverneur dans l'histoire américaine. Brian Kemp est accusé de conflit d'intérêt parce qu'il est à la fois candidat et responsable de l'organisation des élections. Les plaignants exigent que l'actuel gouverneur de Géorgie nomme un remplaçant pour Kemp qui ne soit pas lié aux Républicains ou à la campagne, afin de coordonner les élections de mardi et les éventuels seconds tours. Les électeurs de Géorgie ont dû faire la file parfois pendant des heures pour pouvoir voter, car plusieurs machines étaient en panne. Certains bureaux de vote resteront dès lors ouverts plus longtemps, a indiqué Stacey Abrams sur Twitter. Kemp lui-même a subi des difficultés, sa carte s'étant avérée non-valide. Selon son équipe, le problème a été résolu rapidement. (Belga)