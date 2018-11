Elections de mi-mandat aux Etats-Unis - Trump en visite dans trois Etats pour la dernière journée de campagne

(Belga) Le président américain Donald Trump visite lundi trois Etats différents dans la dernière ligne droite avant les élections de mi-mandat qui ont lieu mardi à travers le pays. Le contrôle du Congrès et 36 postes de gouverneurs sont en jeu lors de ce rendez-vous électoral.

A Cleveland, Ohio, Trump a lancé à ses supporters que leur vote concernait sa personne et sa politique. "D'une certaine manière, c'est moi sur le bulletin", a-t-il dit. "Vous devez sortir pour voter." Le président a une nouvelle fois centré son discours sur l'immigration et la sécurité. Il a également fait référence aux caravanes de migrants qui ont quitté leurs pays d'Amérique centrale à pied pour gagner les Etats-Unis. "Si vous voulez plus de caravanes et plus de crime, votez Démocrates. Si vous voulez des communautés en sécurité, votez Républicains." L'immigration clandestine coûte quelque 100 milliards de dollars par an et la seule manière de mettre fin à cette "agression illégale sur notre dignité, notre souveraineté et nos frontières" est de voter Républicains, a-t-il ajouté. Trump était attendu lundi soir dans l'Indiana et le Missouri, où il cherche également à renforcer les chances des candidats de son camp. "Les élections de demain sont vitales", a déclaré le président des USA plus tôt lundi lors d'un meeting virtuel organisé par sa campagne présidentielle de 2020. "Elles résument réellement ce que nous avons fait." Donald Trump insiste sur la vigueur de l'économie américaine et son taux de chômage plancher, à 3,7% accompagné d'une croissance de son PIB qui doit atteindre 3% cette année. Voter pour le camp démocrate équivaut à tirer une balle dans le pied de l'économie, selon lui. Les Démocrates continuent également à se battre jusqu'au bout: l'ancien président Barack Obama a surpris des bénévoles qui travaillaient au bureau du parti en Virginie avec des boîtes de doughnuts (beignets, NDLR). Il a remercié les collaborateurs de la campagne démocrate pour leurs efforts. Obama a estimé que les électeurs s'exprimeraient sur le "caractère" du pays: "Sur le bulletin figure ce que nous sommes, quel type de politique nous attendons", selon lui. Les électeurs choisiront mardi les 435 sièges à la Chambre des représentants, 35 sièges au Sénat et 36 gouverneurs. Selon les sondages, les Démocrates pourraient prendre le contrôle à la Chambre, tandis que les Républicains ont davantage de chances de maintenir leur majorité au Sénat. (Belga)