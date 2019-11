Elections en Bolivie - L'ambassade belge à Lima demande aux Belges de faire des provisions d'eau et de nourriture

(Belga) La situation en Bolivie restant tendue, l'ambassade belge à Lima, qui est compétente pour la Bolivie, le Pérou et l'Equateur, a envoyé un mail aux Belges résidant en Bolivie, leur demandant de faire des provisions de nourriture, d'eau et de carburant.

Des manifestations violentes ont éclaté en Bolivie après la réélection contestée d'Evo Morales à la présidence. "La situation reste instable et confuse", peut-on lire dans le mail envoyé par l'ambassade belge qui a dès lors décidé de postposer la 'mission biométrique' qui devait avoir lieu du 18 au 22 novembre à La Paz et Santa Cuz. "Les mesures de sécurité restent de mise: évitez les manifestations et les endroits où se trouvent de nombreuses personnes; respectez les instructions des autorités locales et prévoyez des provisions de nourriture, d'eau et de carburant", ajoute l'ambassade. (Belga)