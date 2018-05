Elections en Irak - Le Premier ministre en tête des législatives

(Belga) La liste du Premier ministre irakien Haider al-Abadi, appuyé par la communauté internationale, arrive en tête des législatives de samedi, talonnée par l'alliance inédite entre le chef religieux chiite Moqtada Sadr et les communistes, selon des résultats préliminaires non officiels.

Crédité d'une soixantaine de sièges sur 329 au Parlement, M. Abadi conserverait son poste pour un deuxième mandat, selon des chiffres communiqués à l'AFP par plusieurs hauts responsables politiques. Sa liste est suivie par celle de La Marche pour les réformes, établie par le chef populiste Moqtada Sadr et les communistes qui depuis trois ans manifestent chaque semaine côte-à-côte contre la corruption et pour un renouvellement de la classe politique. Selon les mêmes sources, La marche pour les réformes a remporté 51 sièges dans le futur Parlement. En troisième position arrive l'Alliance de la Conquête, la liste des anciens combattants du Hachd al-Chaabi, supplétif crucial de l'armée dans la victoire contre le groupe Etat islamique (EI), dont beaucoup sont proches de l'Iran. Ils ont obtenu une trentaine de sièges, ont indiqué les responsables politiques. Avec moins de sièges, suivent ensuite les listes des deux vice-présidents, celle de Iyad Allawi à majorité sunnite et celle de l'ex-Premier ministre Nouri al-Maliki, écarté de son poste après la prise de Mossoul par l'EI. (Belga)