Elections en Israël - Benjamin Netanyahu promet d'annexer les colonies de Cisjordanie s'il est élu

(Belga) Le Premier ministres israélien Benjamin Netanyahu a promis samedi d'annexer les colonies israéliennes de Cisjordanie s'il remporte un nouveau mandat lors des élections législatives de la semaine prochaine.

"Je ne raserai aucune colonie. Et je vais m'assurer que nous contrôlons la zone située à l'ouest du Jourdain", a dit M. Netanyahu lors d'une interview accordée à la télévision israélienne. Israël occupe la Cisjordanie depuis la Guerre des Six Jours en 1967. Aujourd'hui, des centaines de milliers de Juifs israéliens vivent sur ce territoire revendiqué par les Palestiniens pour leur futur Etat. "Serons nous en mesure d'assurer notre sécurité et de contrôler les régions essentielles de Judée-Samarie (la Cisjrdanie, NDLR)? Nous avons vu ce qu'a donné notre retrait de la Bande de Gaza", a poursuivi le leader du parti de droite Likoud. Netanyahu estime qu'un retrait de cette région risquerait d'entraîner une "Bande de Gaza en Judée-Samarie". Israël a quitté la Bande de Gaza en 2005, après quoi le mouvement islamiste du Hamas a pris le contrôle sur l'enclave côtière palestinienne en 2007. Benjamin Netanyahu a dit vouloir passer à la "prochaine étape" en revendiquant la Cisjordanie, faisant référence à la volonté du président américain Donald Trump de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, territoire syrien occupé depuis 1967. Netanyahu se présente pour un cinquième mandat de Premier ministre, mardi, lors des élections législatives. Benny Gantz, qui a fondé une nouvelle liste centriste "bleu-blanc", est néanmoins en tête dans les derniers sondages. (Belga)