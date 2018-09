Elections en Mauritanie: le parti au pouvoir et les islamistes en tête

(Belga) Le parti au pouvoir en Mauritanie et les islamistes étaient lundi en tête après les élections législatives, régionales et locales de samedi, selon les premiers résultats partiels disponibles, a indiqué une source proche de la commission électorale, alors que le dépouillement se poursuivait.

L'Union pour la République (UPR) du président Mohamed Ould Abdel Aziz et le parti islamiste Tewassoul (opposition) "émergent du lot si l'on regarde les résultats disponibles au niveau de tous les scrutins", qui concernent l'Assemblée nationale, les conseil régionaux et les municipalités, a affirmé à l'AFP cette source proche de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), sans donner de chiffres. Le niveau de la compilation des résultats de ces scrutins avait atteint entre 20 et 30% pour les législatives et 50% pour les régionales et municipales, selon cette source. Un nombre record de 98 partis, dont ceux de l'opposition "radicale" qui avait boycotté les législatives de 2013, se présentent à ces élections.