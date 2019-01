Elections en RDC: l'attestation de diplôme belge de Félix Tshisekedi, élu président, est fausse

(PRESS)



L'attestation de diplôme obtenu en Belgique présentée par l'opposant congolais Félix Tshisekedi dans le cadre de l'enregistrement de sa candidature à l'élection présidentielle n'est pas valide, l'institut mentionné affirmant même ne pas organiser le graduat renseigné, rapporte mardi La Libre Belgique. Des rumeurs au sujet de "faux diplômes" de Felix Tshisekedi circulaient depuis des mois, mais le journal, qui montre une copie du "diplôme en marketing" du principal intéressé, affirme mardi en avoir la confirmation, après avoir contacté l'ICC, l'Institut des carrières commerciales.





La question pourrait être d'importance, puisqu'elle est de nature à faire peser sur le candidat le risque d'une invalidation de sa candidature, alors même que des pourparlers sont en cours entre le FCC, plateforme qui soutient le dauphin du président sortant Joseph Kabila, et Cach, celle de Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, note La Libre. Le document déposé par ce dernier à la Céni, la Commission électorale nationale indépendante, atteste l'obtention avec mention "satisfaction" d'un "graduat en marketing et communication" à l'issue de l'année académique 1990-1991 à l'Institut des carrières commerciales (ICC), une école supérieure de promotion sociale relevant de la Ville de Bruxelles. Or, selon l'Institut et l'administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce document n'est pas issu des services de l'ICC, qui précise ne pas organiser un tel graduat. Il n'y a d'ailleurs pas de traces de cette attestation à l'ICC.