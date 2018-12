Élections en RDC: les bureaux de vote ouverts, Joseph Kabila et son dauphin ont voté

Ils l'attendaient depuis 2 ans. Les Congolais sont appelés aux urnes ce dimanche après trois reports. Les bureaux de vote ont ouvert pour les près de 40 millions d'électeurs. Le président Joseph Kabila remet son mandat en jeu. Il a déjà désigné, son successeur, Emmanuel Ramazani Shadary. Mais l'ancien ministre de l'Intérieur est loin d'avoir gagné. Plusieurs sondages prédisent la victoire du candidat de l'opposition, Martin Fayulu. Le scrutin se déroule sur une journée, mais les résultats ne seront connus qu'en janvier.

Le président congolais sortant Joseph Kabila a voté dimanche matin dans le même bureau et en même temps que son "dauphin" et ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary, sous sanctions de l'Union européenne, a constaté sur place une équipe de l'AFP. Le président Kabila et le candidat du Front commun pour le Congo (FCC, coalition du pouvoir) à la présidentielle étaient parmi les rares électeurs présents au centre de vote de l'Athénée, dans le quartier de la Gombe à Kinshasa.





L'un des deux principaux candidats de l'opposition, Martin Fayulu, est attendu dans ce même centre de vote qui comprend 14 bureaux avec plusieurs centaines d'inscrits dans chacun d'entre eux. Un journaliste de l'AFP inscrit dans ce bureau n'a cependant pas retrouvé son nom sur la liste des électeurs affichée à l'entrée. En votant avec sa femme et sa fille, le président Kabila a croisé le porte-parole et secrétaire général de la puissante conférence épiscopale (Cenco) qui entend déployer 40.000 électeurs dans tout le pays pour superviser les opérations de vote à haut risque. "Vous ne devriez pas publier les résultats. C'est à la Céni (Commission électorale nationale indépendante) de les publier", a lancé sur le ton de la plaisanterie le président Kabila à l'abbé Donatien Nsholé. Le contrôle du dépouillement, de l'établissement et de la répartition des procès-verbaux et surtout de la "compilation" des résultats dans chaque province puis au niveau national, sera un enjeu crucial jusqu'à la proclamation des résultats provisoires prévue le 6 janvier.