Elections en RDC: les opérations de vote se poursuivent au-delà de l'heure prévue

Les opérations de vote en République démocratique du Congo vont se poursuivre au-delà de l'heure de fermeture des centres et bureaux initialement prévue à 17h00 (15h00 GMT dans l'Est, 16h00 GMT dans l'Ouest), ont rapporté des journalistes de l'AFP.



Ce report est dû à l'affluence dans les bureaux pour les trois élections - présidentielle, législatives et provinciales - et aux retards dans l'ouverture de certains bureaux. Des dysfonctionnements de la machine à voter ont aussi été dénoncés par des électeurs.



A Kinshasa, les opérations de vote doivent se poursuivre jusqu'à 22h00 (21h00 GMT) au centre de vote Saint-Raphaël où les électeurs ont manifesté leur colère face à ces retards multiples dans la matinée, a indiqué une source de la mission d'observation de l'Union africaine (UA).



A Goma, les électeurs arrivés avant l'heure limite de 17h00 pourront voter au-delà, a rapporté un journaliste de l'AFP au centre de vote Zanner.



A 17h45, les opérations se poursuivaient également à Tshikapai (Kasai, centre), selon un correspondant de l'AFP.



Ce report devrait retarder le dépouillement manuel des bulletins imprimés par la machine à voter après le vote.



"Nous espérons que tous les Congolais pourront voter aujourd'hui et que le dépouillement pourra commencer aujourd'hui", a déclaré le candidat d'opposition Félix Tshisekedi après avoir voté.



Les résultats provisoires doivent être annoncés le 6 janvier d'après le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante (Céni).