Elections en RDC - Les résultats seront probablement publiés plus tard que dimanche

Les premiers résultats des élections en République démocratique du Congo vont probablement être publiés après dimanche, car le rassemblement des urnes et le décomptage prend plus de temps que prévu, indique l'agence de presse Reuters, citant une déclaration du président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni).

Corneille Nangaazou a affirmé à au moins trois sources qu'à peine 17% des urnes ont été dépouillées. Les élections ont été organisées dans l'immense pays dimanche passé et l'objectif était de publier les premiers résultats au plus tard le dimanche 6 janvier. Dans l'attente des résultats, le signal de la radio RFI a été coupé par les autorités congolaises qui ont déjà suspendu l'accès à internet et aux réseaux sociaux. "Nous n'allons pas laisser une station mettre de l'huile sur le feu au moment où nous attendons la compilation des résultats provisoires", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. RFI couvre abondamment l'actualité de la RDC, le plus grand pays au monde avec le français pour langue officielle (environ 80 millions d'habitants).