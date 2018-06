Elections en Turquie - Erdogan en tête après dépouillement d'un quart des voix

(Belga) Le chef de l'Etat Recep Tayyip Erdogan était en tête de l'élection présidentielle de dimanche en Turquie avec un score de 58,5% après le dépouillement de plus d'un quart des bulletins, selon l'agence de presse étatique Anadolu.

M. Erdogan, qui a besoin de recueillir plus de 50% des voix pour éviter un second tour, devance son principal concurrent, le social-démocrate Muharrem Ince, qui récolte 27,13% des voix après ce décompte partiel. Ces résultats partiels sont susceptibles d'évoluer fortement au fur et à mesure que le dépouillement progresse. Les Turcs ont voté dimanche lors d'élections présidentielle et législatives simultanées et considérées comme les plus disputées depuis que M. Erdogan est arrivé au pouvoir, en 2003, sur fond notamment de difficultés économiques. Derrière MM. Erdogan et Ince figurent la candidate nationaliste Meral Aksener (7,6%), le candidat prokurde emprisonné Selahattin Demirtas (5,7%), ainsi que deux autres petits candidats. Le comptage des voix pour le volet législatif du double scrutin était plus lent. Selon Anadolu, la coalition formée par le parti de M. Erdogan, l'AKP, et le parti ultranationaliste MHP étaient en tête avec quelque 65% des voix après dépouillement de 10% des bulletins. L'alliance de l'opposition, constituiée du CHP (social-démocrate), de l'Iyi (nationaliste) et du Saadet (islamiste) était en deuxième position avec 25,40% des voix. Si aucun candidat ne parvient à récolter plus de 50% des voix pour la présidentielle, un second tour se tiendra le 8 juillet. Les législatives ne se déroulent que sur un tour. (Belga)