Elections en Turquie - Erdogan: "La Turquie a réussi un nouveau test démocratique"

(Belga) La Turquie a "réussi un nouveau test démocratique, montrant l'exemple au monde entier", a déclaré le président turc Recey Tayyip Erdogan à Ankara, après que l'autorité électorale l'a déclaré vainqueur des élections législatives de dimanche. "Notre démocratie a gagné, la volonté du peuple a gagné, la Turquie a gagné" a-t-il poursuivi.

M. Erdogan a également remercié les citoyens turcs, ajoutant que le taux de participation avait été le plus haut dans l'histoire du pays. Je remercie tous mes citoyens, peu importe de quel parti, qui se sont rendus aux urnes pour exercer leur droit démocratique", a-t-il dit. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a obtenu plus des 50% des voix nécessaires lors des élections de dimanche qui lui permettent de remporter un nouveau mandat présidentiel aux pouvoirs renforcés, ont indiqué les autorités électorales. Le taux de participation s'est élevé à 87%, selon l'agence étatique Anadolu. Après le dépouillement de 97,7% des urnes, M. Erdogan l'emportait avec 52,5% des voix, contre 30,8% pour son opposant le plus important, Muharrem Ince, d'après l'agence de presse. (Belga)