Elections en Turquie - Erdogan remporte la présidentielle au premier tour

(Belga) Le président turc Recep Tayyip Erdogan a obtenu plus des 50% des voix nécessaires lors des élections de dimanche qui lui permettent de remporter un nouveau mandat présidentiel aux pouvoirs renforcés, ont indiqué lundi les autorités électorales.

"D'après les résultats, il apparaît que Recep Tayyip Erdogan a remporté la majorité absolue des voix valides", ce qui lui permet d'être réélu au premier tour, a indiqué le chef du Haut comité électoral (YSK), Sadi Güven, lors d'un point presse à Ankara. La déclaration du chef du YSK a été accueillie par des cris de joie au siège du parti du président turc, l'AKP, selon une correspondante de l'AFP. M. Güven a indiqué que 97,7% des voix avaient été enregistrées dans le système informatique du YSK, précisant que les bulletins qui n'avaient pas encore été comptabilisés n'étaient pas en nombre suffisant pour priver M. Erdogan de sa majorité absolue. Le patron du YSK n'a pas avancé de score pour la présidentielle, mais l'agence de presse étatique Anadolu affirme que M. Erdogan a remporté le scrutin avec environ 52,5% des voix, selon des résultats partiels après dépouillement de la quasi-totalité des bulletins. Les Turcs ont voté dimanche lors d'un double scrutin présidentiel et législatif âprement disputé entre M. Erdogan, qui domine la scène politique turque depuis 15 ans, et une opposition déterminée à lui barrer la route. Selon Anadolu, le parti de M. Erdogan, l'AKP, et son allié ultranationaliste, le MHP, conservent leur majorité parlementaire dans le volet législatif des élections avec quelque 53,6 des suffrages exprimés. Ces élections sont particulièrement importantes car elles marquent le passage du système parlementaire en vigueur à un régime présidentiel qui permettra à M. Erdogan d'élargir considérablement ses prérogatives.