Elections en Turquie - Le rival d'Erdogan rassemble des centaines de milliers de partisans à Ankara

(Belga) Muharrem Ince, le principal rival du président turc Recep Tayyip Erdogan à l'élection présidentielle de dimanche, l'a convié à l'affronter lors d'un débat télévisé "de la dernière chance", vendredi, devant plusieurs centaines de milliers de sympathisants rassemblés à Ankara.

"Demain est le dernier soir. Si vous en avez le courage, affrontez-moi", a lancé M. Ince, candidat de la principale formation d'opposition, le Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate). "C'est la dernière proposition que je vous fais ... Si vous voulez, je peux même annuler mon meeting (électoral) d'Istanbul pour vous. Venez, affrontez-moi, débattons à la télévision", a-t-il ajouté. Jeudi, M. Ince, qui s'est imposé comme le détracteur le plus virulent de M. Erdogan, avait rassemblé des centaines de milliers de partisans à Izmir, deuxième plus grand port turc situé sur la mer Egée. Il devait animer un autre meeting électoral samedi à Istanbul. M. Erdogan, qui part favori à l'élection présidentielle de dimanche, a déjà rejeté la proposition du candidat de l'opposition d'un débat télévisé. Mais selon des analystes, Muharrem Ince pourrait affronter lors d'un deuxième tour le 8 juillet M. Erdogan dans sa course à la magistrature suprême. Lors du rassemblement d'Ankara, M. Ince a également accusé l'agence officielle Anadolu et la chaîne de télévision TRT d'avoir enfreint la constitution en n'étant pas impartiales dans leur couverture de la campagne. "TRT a consacré 181 heures à Erdogan, 15 heures à Muharrem Ince", a-t-il dit. (Belga)