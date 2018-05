Elections législatives au Liban - Liban: taux de participation de 49% aux premières législatives depuis neuf ans

(Belga) Le taux de participation aux premières législatives libanaises en près d'une décennie, dimanche, a atteint 49,2% contre 54% en 2009, a indiqué dans la soirée le ministre de l'Intérieur, Nohad Machnouk.

Cette faible mobilisation a été enregistrée alors qu'une nouvelle loi électorale, basée sur la proportionnelle, a été adoptée l'an dernier et que près de 800.000 nouveaux électeurs étaient éligibles au vote. "Cette loi devait générer un taux de participation plus élevé qu'en 2009", a regretté M. Machnouk. Mais "ni les électeurs ni les responsables de bureaux de vote ne sont encore familiers avec cette nouvelle loi, ce qui a largement ralenti le processus de vote", a-t-il ajouté. Quelque 597 candidats répartis en 77 listes étaient en lice, pour des législatives organisées pour la première fois selon un mode de scrutin proportionnel. Les dernières législatives remontent à 2009. Le Parlement a ensuite prorogé à trois reprises son mandat, invoquant notamment des risques pour la sécurité du pays liés au débordement de la guerre en Syrie. Un taux de participation plus élevé était ainsi attendu après une longue période de gel électoral, mais les bulletins de vote pré-imprimés semblaient avoir dérouter certains électeurs. À une heure de la fermeture des bureaux de vote, les principales forces politiques avaient d'ailleurs exhorté les Libanais à voter, certains appelant même à la prolongation du scrutin. Les experts divergeaient quant à savoir qui bénéficierait le plus d'un faible taux de participation, car les scénarios d'alliance varient selon les 15 circonscriptions du pays, dont la taille et le tissu communautaire sont tous différents. (Belga)