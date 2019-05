Elections législatives en Australie - Donald Trump félicite le Premier ministre australien pour sa réélection

(Belga) Le président américain Donald Trump a félicité le Premier ministre australien Scott Morrison pour sa réélection contre toute attente lors du scrutin législatif organisé samedi en Australie.

"Félicitations à Scott pour une GRANDE VICTOIRE", a commenté sur Twitter le président américain en partageant un article de presse informant du résultat des élections législatives en faveur du gouvernement conservateur en Australie. Scott Morrison, à la tête de la coalition de centre droit réunissant les partis Liberal et National, se maintient au pouvoir à l'issue d'un scrutin qui a surpris les observateurs. Les sondages d'opinion et les bookmakers misaient sur une victoire du parti travailliste dans l'opposition. "Je suis reconnaissant de vivre dans le meilleur pays au monde", a déclaré Scott Morrison, chrétien évangéliste pratiquant de 51 ans, dimanche matin en quittant une église de Sydney. La veille, lors de son discours de victoire après l'annonce des élections, il avait affirmé avoir "toujours cru aux miracles". Scott Morrison a accédé au poste de Premier ministre il y a neuf mois après avoir poussé vers la sortie son prédécesseur plus modéré Malcom Turnbull, à l'issue d'une mutinerie au sein du parti libéral à mi-mandat. Une pratique dont les Australiens se sont lassés, ayant connu six Premiers ministres différents en 12 ans Il conserve ce poste, à la faveur de 74 sièges acquis à sa coalition selon les projections, qui ne sont toutefois pas suffisants pour atteindre la majorité de 76 sièges nécessaires à la chambre des représentants. Le Labor dispose de 66 sièges. Cinq sièges sont encore en balance, cinq autres sont occupés par des candidats indépendants et des plus petites formations, comme les Verts. Scott Morrison devra donc trouver un soutien parmi ces élus pour former un gouvernement minoritaire. Après avoir reconnu sa défaite, le leader du Labor Bill Shorten a présenté sa démission à la tête des travaillistes. (Belga)