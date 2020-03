Elections législatives en Israël - Benjamin Netanyahu en tête à un siège d'une majorité

(Belga) Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, inculpé pour corruption dans une série d'affaires, devance lundi soir son rival Benny Gantz, selon les premières projections au terme des élections législatives en Israël.

Les sondages à la sortie des urnes diffusés après la fermeture des bureaux de vote créditent le Likoud de M. Netanyahu de 36 ou 37 sièges sur les 120 du Parlement, contre 32 ou 33 pour la formation Kahol Lavan (Bleu Blanc) de son rival Benny Gantz. Le bloc de droite emmené par M. Netanyahu, au sein duquel sont associés l'extrême droite (Yamina) et les ultra orthodoxes, obtiendra 60 sièges au sein de l'assemblée de 120 députés, selon les mêmes projections. Le bloc de centre-gauche devrait de son côté compter entre 52 et 54 membres de la Knesset. La droite nationaliste (Israel Beytenou) obtiendrait elle entre six et huit sièges. (Belga)