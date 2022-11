Elections législatives en Israël - Israël/élections: les résultats témoignent d'une "montée de l'extrémisme"

(Belga) Les résultats des élections législatives en Israël témoignent d'une "montée de l'extrémisme et du racisme" dans la société israélienne, a réagi mercredi le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh après la diffusion de sondages faisant état d'un bond des votes de l'extrême droite.

"La progression des partis religieux d'extrême droite aux élections israéliennes (...) témoigne de la montée de l'extrémisme et du racisme dans la société israélienne et dont notre peuple souffre depuis des années", a déclaré M. Shtayyeh dans un communiqué depuis Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne. "Nous ne nous faisions aucune illusion sur le fait que les élections israéliennes produiraient un partenaire pour la paix", a ajouté M. Shtayyeh. Les projections des chaînes israéliennes créditent le Likoud de l'ex-Premier ministre Benjamin Netanyahu de la première place aux législatives avec une trentaine de sièges, devant le parti Yesh Atid ("Il y a un futur") du chef de gouvernement sortant Yaïr Lapid avec environ 24 sièges. La formation "Sionisme religieux" de Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir doublerait ses appuis avec 14 députés selon ces sondages qui créditent aussi les partis ultra-orthodoxes de bonnes performances. Avec ses alliés des partis religieux et d'extrême-droite, M. Netanyahu obtiendrait une majorité, selon les projections des chaînes israéliennes. "Les résultats montrent que Netanyahu a le plus de chance de former un gouvernement avec des fascistes à ses côtés. Et cela nous préoccupe grandement (...) car cela témoigne de la direction que prend ce pays et ce qui attend les Palestiniens vivant dans ce pays", a déclaré à l'AFP Aïda Touma-Suleima, députée de la formation arabe israélienne Hadash-Taal. Comptant pour près de 20% de la population, la minorité arabe d'Israël est composée des descendants de Palestiniens restés sur leurs terres à la création de l'Etat israélien en 1948. (Belga)