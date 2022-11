Elections législatives en Israël - Israël: le chef de l'opposition Benjamin Netanyahu a voté

(Belga) "C'est un devoir et un grand honneur de pouvoir voter (...) j'espère que nous terminerons cette journée par un grand sourire", a déclaré mardi l'ex-Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a voté à Jérusalem pour ces cinquièmes législatives en moins de quatre ans.

M. Netanyahu mise sur une bonne performance de sa formation, le Likoud, des partis ultra-orthodoxes et de la liste d'extrême droite "Sionisme religieux" pour former un gouvernement de droite au terme de ce scrutin. Le Premier ministre sortant Yaïr Lapid a, lui, voté un peu plus tôt dans la matinée. (Belga)