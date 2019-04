Elections législatives en Israël - L'issue des élections israéliennes ne fait aucune différence pour le Hamas

(Belga) Le Hamas, mouvement islamiste palestinien au pouvoir à Gaza, a indiqué mercredi dans un communiqué que le nom du gagnant des élections législatives en Israël ne faisait pour lui aucune différence et a promis de continuer à se battre contre l'Etat hébreu.

A l'issue des élections législatives qui se sont tenues le 9 avril en Israël, le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu est le mieux placé pour former un gouvernement, après un combat serré contre son adversaire de centre droit Benny Gantz qui a reconnu sa défaite. "Tout gouvernement formé (en Israël) est un gouvernement d'occupation de notre territoire et nous devons l'affronter avec une volonté nationale et un projet unifié", a affirmé le Hamas. "Tous les partis sionistes sont les faces d'une même pièce: l'occupation", a-t-il ajouté. Israël occupe depuis 1967 Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville, en plus d'une partie du plateau syrien du Golan et de la Cisjordanie. Environ 450.000 colons israéliens vivent dans des implantations civiles en Cisjordanie, illégales au regard du droit international. Israël a évacué unilatéralement en 2005 la bande de Gaza, contrôlée depuis 2007 par le Hamas et verrouillée par un strict blocus israélien depuis plus de dix ans. Trois guerres ont opposé le mouvement islamiste à Israël depuis 2007. Le Hamas est considéré par Israël, les États Unis et l'Union européenne comme une organisation terroriste. (Belga)