Elections USA: l'analyse des résultats par l'expert Roberto De Primis

Quels enseignements tirer des résultats de ces élections de mi-mandat aux Etats-Unis? Roberto De Primis, spécialiste des Etats-Unis et chercheur à l'Université de Québec, donne quelques éléments de réponse:

"Déjà, il faut préciser une chose: ce n’est pas une grande victoire de la part des démocrates, il y a une infime majorité à la Chambre, et avec le fonctionnement politique américain, à partir du moment où il y a une thématique qui serait beaucoup plus clivante, si les démocrates doivent avoir une majorité, il y a peut-être un certain nombre de députés qui ne seront pas présents ou qui ne voteront pas le projet. Si les démocrates avaient gagné avec une plus ample majorité, ils auraient pu faire passer l’ensemble de leur agenda politique. Face à eux, ils ont un camp républicain qui est remonté, un président qui considère qu’il a gagné, qui s’est protégé aussi face à cette défaite, puisqu’il a gardé le Sénat de l’autre côté, il rééquilibre d’ailleurs ses capacités, parce que s’il y a un projet de loi qui est déposé à la Chambre, de l’autre côté, au Sénat, la majorité républicaine pourra bloquer le processus parlementaire.

Les démocrates ont une majorité, une majorité qui n’est pas énorme, on s’attendait à une vague, mais cette majorité va pouvoir leur permettre de lancer ou relancer un certain nombre d’enquêtes, notamment celles liées aux conflits d’intérêts, on demande même à Donald Trump de pouvoir montrer et aux parlementaires, et à la population ses dernières fiches d’impôts, parce qu’il a été critiqué ces derniers mois et ces dernières années, d’éluder des impôts et d’avoir des sociétés à l’étranger qui lui permettaient d’éluder de impôts américains. La nouvelle majorité démocrate va donner une nouvelle impulsion sur le plan judiciaire et politique au congrès.

On remarque une chose : c’est que la personnalité clivante du président américain a fait sortir énormément de femmes qui ont voté, à majorité, pour les démocrates. Le camp démocrate voit une résurgence d’électeurs et surtout d’élues féminines, ce qui rend le congrès beaucoup plus égalitaire à ce jour. Ces femmes qui ont été élues ont des positions beaucoup plus à gauche, beaucoup plus progressistes, et puis ce sont des femmes très jeunes, comme la jeune députée Ocasio Cortez, qui a été élue New York ou encore d’autres jeunes qui ont été élues plutôt sur la côte Ouest, sur la Californie ou le Nevada. On le voit, il y a un glissement vers la gauche, grâce à l’électorat féminin et grâce à ces nouvelles élues démocrates.

Le président Trump a déjà levé des fonds à hauteur de 100 millions de dollars, pense déjà à sa réélection, il en parlait déjà le lendemain de son élection. Maintenant, ce qu’il faut voir, c’est, face à Donald Trump, quel sera le leader démocrate qui sera capable de faire face à un tel leader qui a été capable de ramener toute sa base électorale au vote lors de ces élections de mi-mandat, on n’avait plus vu un taux de participation aussi élevé, qui aurait pu jouer pour ou contre un camp, mais qui en fait a joué pour les démocrates et pour les républicains.

On pense notamment à Beto O’Rourke, le sénateur qui a perdu au Texas, mais qu’on appelle un peu le prochain Obama du sud, il a une approche très progressiste, des positions très à gauche pour l’échiquier politique américain, il faudra voir si lui a envie de prendre cette veste de leader pour les prochaines élections de 2020".