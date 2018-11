Elections USA: deux Amérindiennes, deux femmes musulmanes et un candidat ouvertement homosexuel accèdent au pouvoir

Les élections de mi-mandat aux Etats-Unis ont donné lieu à de nombreuses premières.

Sharice Davids et Deb Haaland sont devenues les premières Amérindiennes à être élues au Congrès en l'emportant sur des terres conservatrices. Ces deux démocrates ont été élues à la Chambre respectivement au Kansas et au Nouveau-Mexique.



Avocate, férue d'arts martiaux et ouvertement homosexuelle, Sharice Davids (voir photo ci-dessus), 38 ans, l'a emporté sur des terres conservatrices face au républicain Kevin Yoder. Elevée par une mère célibataire ancienne membre de l'armée, elle est diplômée d'un institut de formation publique et a passé un an à Washington au sein de l'administration Obama. Deb Haaland, 57 ans, est quant à elle une mère célibataire issue de la tribu Laguna Pueblo, qui a vaincu l'alcoolisme et subsisté grâce à des bons d'alimentation.



"Je suis une femme, je suis une femme de couleur", disait la candidate durant la campagne en désignant son visage brun et ses longs cheveux noirs et lisses. "C'est ce genre de personnes qu'il faut au pouvoir actuellement pour faire avancer les questions qui comptent", martelait-elle lors de ses meetings.



Plus d'une dizaine d'hommes amérindiens avaient déjà été élus, mais jusque-là aucune femme issue des communautés autochtones. Cette année, les élections législatives avaient d'ailleurs enregistré un record de candidats amérindiens.

Ilhan Omar et Rashida Tlaib, respectivement du Minnesota et du Michigan, sont devenues les deux premières femmes de confession musulmane élues à la Chambre des représentants. "On a réussi, ensemble. Merci!", a tweeté Ilhan Omar, une réfugiée somalienne, avant d'écrire à l'attention de Rashida Tlaib, née à Détroit de parents immigrés palestiniens: "Félicitations à ma soeur Rashida Tlaib pour sa victoire. J'ai hâte de siéger avec toi, inchallah".

Ilhan Omar (voir photo), 36 ans, a fui enfant la guerre civile en Somalie pour les Etats-Unis, où elle s'est installée à l'adolescence à Minneapolis avant de devenir, déjà, élue locale de l'Assemblée de son Etat. Rashida Tlaib, Américano-Palestinienne de 42 ans, était assurée de gagner dans son fief démocrate du Michigan, où elle était seule en lice.



Grande première aussi dans le Colorado (ouest) où le démocrate Jared Polis est devenu le premier gouverneur ouvertement gay d'un Etat américain.

L'espoir démocrate Beto O'Rourke, qui avait reçu tardivement le soutien de la chanteuse Beyoncé, n'a pas réussi à créer la surprise au Texas. Le sénateur sortant Ted Cruz, auquel Donald Trump était venu prêter main forte, a été réélu à l'issue d'une course très serrée.