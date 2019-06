Elle avait poignardé son propriétaire dans son sommeil: une Australienne condamnée pour terrorisme

Un tribunal australien a condamné une Bangladaise à 42 ans de prison qui avait poignardé son propriétaire dans son sommeil lors d'une attaque terroriste à Melbourne, annonce la chaîne nationale ABC mercredi.



Momena Shoma avait attaqué son propriétaire avec un couteau de cuisine alors qu'il faisait sa sieste, en février 2018. Elle a été déclarée coupable d'un acte terroriste inspiré par l'Etat islamique. C'est la première fois qu'une peine est prononcée pour le chef d'accusation d'acte terroriste pour motif politique, religieux ou idéologique, à savoir le djihad.





Arrivée à Melbourne avec un visa d'étudiante



Aucune libération conditionnelle ne pourra être délivrée durant 31 ans et six mois, prévoit le jugement. Il est apparu durant le procès que l'accusée était venue en Australie uniquement dans le but de mener une attaque en loup solitaire et qu'elle avait emmené son propre couteau du Bangladesh.

Elle était arrivée à Melbourne avec un visa d'étudiante le 1er février 2018. L'auteure a crié "Allahu akbar" avant de poignarder la victime, selon ABC. L'homme a récupéré de ses blessures mais souffre d'une peur constante et n'a pas été capable de retourner au travail depuis cette attaque.