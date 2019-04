Elle cachait 64 chats morts dans son frigo aux USA: une responsable d'association de protection animale condamnée

Elle vivait dans un véritable taudis. Au Minnesota, une jeune femme de 25 ans a été arrêtée par la police, il y a quelques mois. 64 chats morts ont été découverts dans son réfrigérateur. Elle était pourtant responsable d'une association de protection animale.

Les policiers avaient été alertés par des habitants du Minnesota, il y a quelques mois. Ces derniers avaient signalé le comportement suspect d'une responsable de protection animale. Ils lui reprochaient de laisser vivre son porc de 200 kilos en totale liberté dans le lotissement. Une attitude qui excédait les habitants du quartier.

A leur arrivée, les forces de l’ordre pensaient donc devoir régler ce problème "de voisinage", comme le rapporte le Daily Mail. Mais il n’en fut rien. En ouvrant la porte de l’appartement, ils découvrent une affaire d'une toute autre ampleur.





Des tombes creusées dans la cour extérieure



Le sol de l’appartement est recouvert de déchets et d’excréments. Dans le logement, vivent péniblement 43 chats, 5 chiens et 1 cobaye. Peu nourris et mal entretenus, tous sont en mauvaise santé. Mais l’horreur ne s’arrête pas là. Les policiers découvrent également les cadavres de 64 chats dans le réfrigérateur de la jeune femme. À l’extérieur du domicile, des tombes peu profondes ont été creusées pour accueillir un certain nombre d’animaux morts.

La jeune femme était bien connue dans le quartier. Elle était d’ailleurs responsable d’une association de protection animale… Elle a plaidé coupable et a été condamnée à une peine de deux ans de prison avec sursis.