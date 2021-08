Elle découvre que son compagnon est un pédophile: "C’est la chose la plus horrible que j’ai jamais vue"

Rosie Nelson a raconté le moment de "cauchemar" qu'elle a vécu lorsqu'elle a découvert que son compagnon de 39 ans était pédophile, relate le Metro.



La femme de 48 ans, qui pensait avoir le petit ami parfait, a trouvé une carte d'appareil photo SD avec des images d'abus d'enfants dans le bureau de l'homme qui partageait sa vie depuis 4 ans. Tout a basculé ce jour-là. Elle a trouvé 240 vidéos et 204 photos de contenu pédopornographique.



"Ça a bouleversé tout mon univers. C'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue. J'ai juste fixé l'écran et j'ai pensé: 'Pas possible. Mais qu'est-ce que tu as vu ?"



"J'étais convaincu que c'était une blague. Cela doit mener à quelque chose d'autre."



Selon le site Eminetra, après avoir vu les photos qu'il a sauvegardées, Rosie a appelé la police et est passée en "mode panique totale". Elle raconte qu'elle frissonnait et se sentait "incapable de travailler".



Elle a ensuite dû demander à son fils adolescent, qui vivait avec eux, s'il avait été abusé par son compagnon. "C’est la pire chose au monde de devoir demander à son fils s’il a été abusé par son petit ami". Son fils a répondu que non.



"Je l'ai entendu frapper à la porte d'entrée et sonner à la porte. Il a laissé un message vocal pour essayer de m'appeler. Je n'ai jamais écouté ce message vocal."



Elle s'est enfuie de sa maison et a emmené son fils dans le village voisin pour ne pas croiser son petit ami.



La police est ensuite arrivée au domicile et a trouvé 240 vidéos et 204 photos que l'homme a téléchargées sur le dark web. Les images d'enfants âgés de 2 à 15 ans ont été qualifiées de "catégorie A" par les policiers.



Le compagnon de Rosie a comparu devant le tribunal pénal d'Exeter en juillet, admettant trois chefs d'accusation pour avoir eu des images obscènes d'enfants par téléchargement.



Le juge l'a condamné à 2 ans et 9 mois de prison avec sursis. Il a dû s'enregistrer comme délinquant sexuel et suivre un traitement.



Le juge a également ordonné qu'il reçoive une ordonnance de prévention des dommages sexuels d'une durée de 10 ans. Cela signifie qu'un agent de police peut surveiller son activité en ligne.



Rosie a confié que ses crimes avaient un impact majeur sur elle. À tel point qu'elle a dû suivre un traitement. "Je ne pouvais pas en parler sans bégayer. Je ne pouvais pas me concentrer et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. J'ai reçu beaucoup de traitement pour pouvoir en parler sans bégayer ou sans ressentir de sentiments".



Elle s'est sentie très sale à l'idée d'avoir été intime avec cette personne. "J'avais envie de me décoller la peau, de la nettoyer et de la frotter."



"Je ne veux plus voir ce type. Je n'ai rien à lui dire (...) c'est une personne très malade."



Rosie encourage toutes les personnes qui découvrent ce type de choses, de prévenir la police. "Nous devons en parler. Je sais que les gens ne le veulent pas, mais les choses ne feront qu’empirer si nous ne le faisons pas".