Elle devait devenir la première astronaute de couleur à participer à une mission de longue durée dans la Station spatiale internationale, mais la NASA l'a mystérieusement remplacée au dernier moment

La Nasa a remplacé au dernier moment et sans explication une astronaute afro-américaine, Jeanette Epps qui serait devenue la première personne noire à participer à une mission de longue durée dans la Station spatiale internationale (ISS). Ingénieure aérospatiale et astronaute à la Nasa depuis 2011, Jeanette Epps, 47 ans, devait rejoindre la Station en juin à bord d'un vaisseau russe Soyouz pour faire partie de l'expédition 56/57. Elle avait été sélectionnée pour cette mission en janvier 2017.





Le plus long séjour orbital pour un astronaute noir



Jeanette Epps devait rester 143 jours dans l'espace, ce qui aurait été le plus long séjour orbital pour un astronaute noir, dont six sont déjà restés dans l'ISS. Elle sera remplacée par sa collègue Serena Aunon-Chancellor qui devait initialement rejoindre l'ISS en novembre pour faire partie de l'Expedition 58/59, a indiqué l'agence spatiale dans un communiqué. L'astronaute Anne McClain prendra sa place pour le vol de novembre vers l'avant-poste orbital.





"Ces décisions relèvent de questions personnelles pour lesquelles la Nasa ne fournit pas d'information"



Jeanette Epps réintégrera le bureau des astronautes au Centre spatial Johnson à Houston au Texas et "sera prise en considération pour de futures missions" spatiales, ajoute la Nasa sans autre précision. "Nombre de facteurs sont pris en compte pour sélectionner les astronautes pour des missions et ces décisions relèvent de questions personnelles pour lesquelles la Nasa ne fournit pas d'information", s'est bornée à dire vendredi une porte-parole de l'Agence, Brandi Dean, interrogée par l'AFP. "Elle (Jeanette Epps) sera prise en compte pour de futures missions", a-t-il ajouté.





Très inhabituel



Ce n'est pas la première fois que la Nasa remplace des astronautes assignés à des missions, le plus souvent pour des raisons médicales. Ainsi l'astronaute Jack Swigert avait remplacé son collègue Ken Mattingly trois jours avant le lancement d'Apollo 13 vers la Lune parce qu'il avait été exposé à la rougeole. L'astronaute Tim Kopra avait également dû céder sa place dans un vol de la navette spatiale en 2011 après avoir été blessé dans un accident de vélo.



Mais selon des experts, il est très inhabituel pour la Nasa de remplacer un membre d'équipage moins de six mois avant un lancement vers la Station spatiale internationale, des missions de plusieurs mois.