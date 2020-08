Elle prenait du poids sans comprendre pourquoi: elle avait une tumeur de 50 kg (photo)

Une énorme tumeur ovarienne, pesant 50 kg et aussi lourde qu'un garçon de 15 ans, a été retirée du corps d'une femme de 52 ans en Inde, relate le Sun. Cette dernière ne comprenait pas pourquoi elle prenait beaucoup de poids. Après des examens, les médecins ont alors découvert qu'une énorme tumeur qui grandissait dans ses ovaires. La femme, qui ne souhaite pas que son identité soit dévoilée, vivait avec cette masse sans imaginer qu'il s'agissait d'une tumeur. Elle a subi une opération pour la retirer et retrouver une vie normale. Mais elle n’était pas certaine de survivre à cette opération d’envergure.



Le Dr Arun Prasad, qui a dirigé l'intervention à l'hôpital privé Indraprastha Apollo de Delhi, en Inde, a déclaré que la tumeur lui avait causé un choc. "Je n'ai jamais rien vu de tel au cours de ma profession - en plus de trois décennies d'expérience", a avoué le docteur après plus de trois heures d'opération samedi dernier. "Nous devons considérer comme un miracle le fait que la femme se remette bien après avoir été opérée pendant plus de 180 minutes", a ajouté le spécialiste.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

La chance d'être en vie



La tumeur bénigne représentait près de la moitié du poids de la patiente. Si elle n'avait pas été traitée, elle aurait pu provoquer l'explosion de ses ovaires. Cela aurait pu être fatal. Avant l’opération, la patiente s'était plainte de ne pas pouvoir marcher car ses pieds gonflaient. Elle avait également commencé à souffrir d'une grave anémie qui avait fait chuter son taux d'hémoglobine. Elle a dû recevoir une transfusion sanguine avant que les médecins ne puissent l'opérer. Un autre médecin qui a participé à l'opération, Abhishek Tiwari, a déclaré : "Elle a de la chance que les organes n'aient pas défailli. Sinon, une telle pression aurait pu s'avérer fatale pour la patiente".



Le Dr Prasad a félicité son équipe de chirurgiens pour leur "merveilleux" travail. "Je considère que la façon dont l'opération a été réalisée est un accomplissement incroyable. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. L'équipe a fait des efforts louables, c'est le moins qu'on puisse dire".