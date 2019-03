Elle se coupe la main à l'aide d'une scie circulaire pour escroquer ses assurances et toucher une fortune

Un femme de 21 ans a été arrêtée en Slovénie pour s'être délibérément tranché la main afin de toucher plusieurs centaines de milliers d'euros de primes d'assurance, a annoncé lundi la police.

"Avec un complice, elle s'est délibérément amputée la main au niveau du poignet à l'aide d'une scie circulaire dans l'espoir de faire passer cela pour un accident", a précisé un porte-parole de la police de la capitale Ljubljana, Valter Zrinski.



La main a pu être recousue à l'hôpital universitaire de Ljubljana.



Les enquêteurs ont toutefois tiqué en découvrant que la jeune femme avait tenté de faire jouer cinq contrats d'assurance qu'elle avait souscrits peu auparavant. Elle espérait toucher au total 380.000 euros d'indemnités, plus quelque 3.000 euros mensuels à vie au titre de son invalidité.



La vraie-fausse victime et son complice, un membre de sa famille âgé de 29 ans qui avait déjà été condamné pour fraudes, ont été incarcérés et devront s'expliquer devant un tribunal. Ils risquent huit ans de prison.



Un couple de complices plus âgés, également des membres de la famille de la jeune femme, a été placé sous contrôle judiciaire. Les faits, révélés lundi, se sont produits en début d'année dans la banlieue de Ljubljana, a précisé la police.