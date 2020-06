Elles protègent les champs de blé contre les djihadistes en Syrie

En Syrie, pays ravagé depuis 2011 par une guerre meurtrière, où des millions de personnes sont incapables de répondre à leurs besoins alimentaires, le blé est aussi au coeur du conflit. C'est dans ce contexte que des bénévoles kurdes gardent les champs de blé.

"On est venues pour protéger nos cultures des incendies, parce que l'an dernier, il y a eu beaucoup d'incendies et on ne veut pas que ça se reproduise", a expliqué Rogge, une bénévole kurde des Forces de protection de la communauté. Comme toutes les autres bénévoles, elle porte un uniforme avec l'inscription en kurde "Forces de protection de la communauté".

"En cas d'urgence, notre intervention consiste à contacter les pompiers, à apporter (des sacs humides) et à aider les pompiers à éteindre le feu", a ajouté la femme de 30 ans, sur le bord de la route entre Kameshli et Rmeilane.

"On est venues pour protéger nos cultures pour que ce qui s'est passé l'an dernier ne se répète pas. Cette année, on fait un grand effort pour se préparer à les protéger... Si Dieu le veut, on ne laissera pas les incendies se produire et on les éteindra s'ils se produisent", a précisé Samira, 45 ans.