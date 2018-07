Elles sont jumelles, mais en politique, elles sont rivales: "Nous n'allons pas laisser ça s'immiscer dans notre famille"

Monica Sparks et Jessica Ann Tyson sont jumelles et font tout ensemble, sauf en politique: l'une est démocrate, l'autre républicaine et elles briguent des mandats locaux dans le comté de Kent, dans le Michigan, au nord des Etats-Unis.



A 46 ans, les deux soeurs ont forgé un lien indéfectible en survivant à une enfance marquée par le malheur et les abus. Lors de leur entretien avec l'AFP, les deux femmes, noires, portent la même robe blanche et chacune finit les phrases de l'autre.



Seule leur broche en forme de fleur trahit leur différence politique: le bleu démocrate pour Monica, le rouge républicain pour Jessica Ann.



Elles se disent la preuve vivante que les différences politiques peuvent être surmontées, alors que les Etats-Unis sont profondément divisés depuis l'élection de Donald Trump.





"Je suis sidérée de voir à quel point les gens se haïssent, les mères ne parlent plus à leurs fils, les pères déshéritent leurs filles", explique Jessica Ann Tyson.



"Nous n'allons pas laisser ça s'immiscer dans notre famille", assure Monica Sparks.



Les soeurs jumelles vivent dans deux circonscriptions voisines du comté de Kent, le plus peuplé après Detroit, et briguent un siège au gouvernement local. Le comté fait partie de la "ceinture de la rouille", ces anciens fiefs métallurgiques minés par la crise, historiquement acquis aux démocrates mais qui ont voté majoritairement pour le milliardaire républicain en 2016.



Les primaires ont lieu le 7 août. Mme Sparks affronte trois autres candidats démocrates dans un district, tandis que Mme Tyson est seule en course pour les républicains dans un autre.



Elles s'accordent sur un point: servir la communauté et réduire les différends politiques. Pour tout le reste, elles sont ouvertes à la discussion.





"Nous devons trouver des terrains d'entente si nous voulons avancer en tant que société, un point c'est tout", lance Mme Sparks.



Les jumelles parlent d'expérience. Enfants, elles ont dû compter l'une sur l'autre quand elles ne pouvaient faire confiance aux adultes.





"Les gens souffrent"



Nées en 1972 dans la capitale du Michigan, Lansing, d'une mère accro à l'héroïne, elles ont été placées à l'âge de cinq ans dans une famille d'accueil où elles ont subi des sévices "psychologiques, physiques, sexuels" raconte Mme Sparks. Jessica Ann Tyson, elle, se souvient ainsi de sa soeur fouillant les poubelles pour trouver à manger.



"Nous avons été victimes de pas mal d'abus ensemble, et on s'en est sorti ensemble", assure Mme Tyson.



Elles ont ensuite été adoptées par des parents aimants, qui leur ont inculqué le sens du devoir civique. Elles ont participé à des actions caritatives et à la vie associative de leur communauté tout en dirigeant de petites entreprises, et espèrent désormais servir au sein d'un groupe politique.



Même si Jessica Ann a choisi d'apporter son soutien au candidat républicain dans le district de Monica, les deux soeurs assurent que la famille passe avant tout.



"Je l'aime en tant que femme et pour tout ce qu'elle a réussi et la victoire, la défaite ou la politique n'arrêteront mon amour pour elle", dit Jessica Ann Tyson.



Même les débats enflammés sur le président américain n'ont pas abîmé leur lien.



Monica affirme que la victoire de l'ancienne vedette de télé-réalité à l'élection a été la principale raison de son engagement politique. "Je n'aime pas ce qu'il se passe actuellement dans ce pays et je ne peux pas rester spectatrice. Je dois faire quelque chose", dit-elle.



Sa soeur est au contraire soutient Donald Trump. "J'ai totalement confiance dans notre président", dit Jessica Ann, soulignant comprendre celles et ceux, comme sa soeur, qui s'opposent à lui.



Elles souhaitent faire partager à leurs compatriotes leur respect des opinions divergentes et leur capacité à écouter les autres.



"Les gens souffrent, ils sont amers car ils se sentent exclus", dit Monica Sparks.



"Il faut d'abord se retrouver dans la même pièce (...) avec les oreilles, l'esprit et le coeur ouverts, affirme-t-elle. Et nous serons capables de trouver des solutions".