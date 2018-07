Elon Musk a fait ce qu'il fallait: il a présenté ses excuses au sauveteur qu'il avait traité de pédophile

Le patron de Tesla, ou son entourage, s'est rendu compte qu'il avait dérapé une fois de plus, et que les conséquences s'en ressentaient même en bourse.

Le médiatique patron de Tesla Elon Musk a présenté ses excuses mercredi à un spéléologue britannique qui avait contribué au sauvetage de 12 enfants thaïlandais et à leur entraîneur de football pour l'avoir traité de pédophile.



Le milliardaire fantasque s'est excusé auprès de Vernon Unsworth, qu'il avait violemment attaqué lorsque le spéléologue avait qualifié de "coup de pub" l'offre avortée de M. Musk d'envoyer un sous-marin miniature pour aider à l'extraction des enfants dans une grotte inondée. Le titre Tesla avait été malmené en Bourse.



"Ses agissements contre moi ne justifient pas mes agissements contre lui et pour cela, je présente mes excuses à M. Unsworth et aux entreprises que je représente en tant que dirigeant", a-t-il déclaré sur Twitter. "La faute me revient entièrement".