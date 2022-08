Elon Musk accuse Twitter de "fraude" dans la bataille judiciaire autour du rachat

Le multimilliardaire et patron de Tesla Elon Musk accuse Twitter de "fraude" dans le cadre du procès sur l'accord de 44 milliards de dollars qu'il avait signé pour acquérir le réseau social mais qu'il cherche à rompre.

Elon Musk, dans des arguments déposés jeudi soir devant un tribunal d'affaires de l'Etat du Delaware, accuse Twitter d'avoir fraudé sur le nombre de comptes monétisables du réseau social, selon ce document judiciaire de 165 pages consulté vendredi par l'AFP.

Une bataille judiciaire est engagée entre l'homme le plus riche de la planète et le réseau social.

Les avocats d'Elon Musk accusent Twitter d'avoir "masqué la vérité" sur le nombre de 238 millions d'utilisateurs quotidiens monétisables revendiqué par le réseau social.

Selon eux, ils sont environ 65 millions de moins et "la majorité des annonces publicitaires" ne seraient diffusées qu'"auprès de moins de 16 millions d'utilisateurs, soit une fraction" de ce que prétend Twitter.

La plainte, qui qualifie "les représentations faussées" du réseau social de "péchés", affirme que "Twitter a empêché frénétiquement l'information de circuler dans une tentative désespérée d'empêcher (Elon Musk) de découvrir la fraude".

Mi-juillet, Twitter avait attaqué Elon Musk en justice devant la Delaware Court of Chancery, un tribunal spécialisé en droit des affaires, pour le contraindre à honorer son engagement d'acquisition pour 44 milliards de dollars. Le procès doit s'ouvrir le 17 octobre.

Deux semaines plus tard, l'homme le plus riche au monde avait contre-attaqué avec une plainte "confidentielle".

Elon Musk a démarché Twitter en avril, puis signé un accord de rachat pour 54,20 dollars par action.

Il y a mis fin unilatéralement début juillet, au motif que la société basée à San Francisco aurait, selon lui, menti sur la proportion de comptes automatisés et de spams sur sa plateforme.

Le patron de Tesla accuse le conseil d'administration d'avoir dissimulé la vraie proportion de comptes inauthentiques. Twitter l'estime inférieure à 5%.

Les documents officiels déposés par la plateforme auprès du gendarme boursier américain "contiennent de nombreuses fausses déclarations matérielles et omissions qui faussent la valeur de Twitter et ont conduit Elon Musk à accepter d'acheter l'entreprise à un prix gonflé", assurent les avocats de l'homme d'affaires.

La stratégie de Twitter, continuent-ils, a consisté à "jouer à cache-cache" pour empêcher le plus longtemps possible l'acheteur de "discerner la vérité".

Twitter répond que l'homme d'affaires a précipité les négociations et que l'accord n'a jamais mentionné les faux comptes, et les avocats du réseau social dénoncent une "tentative d'échapper à un contrat que Musk ne trouve plus intéressant depuis que le marché des actions a baissé".

Entre la baisse générale du marché boursier ces derniers mois, la baisse des recettes publicitaires des réseaux sociaux liée à la conjoncture économique et les critiques publiques d'Elon Musk, le titre de Twitter s'est effondré à environ 32 dollars le 11 juillet.

Il valait vendredi 41,97 dollars, en hausse de 2,20%. Le titre de Tesla perdait 6,05% à 869,92 dollars.