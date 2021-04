Elon Musk: "Des tas de gens mourront probablement" au cours de la mission vers Mars

Elon Musk a admis que "des tas de gens vont probablement mourir" dans la course à la conquête de Mars. Le pionnier de SpaceX a fait cette prédiction sans ménagement alors qu'il se moquait de la façon dont son projet de mission sur Mars était perçu comme "une sorte d'échappatoire pour les riches", rapporte le New York Post.

"Vous pourriez mourir, ce sera inconfortable et il n'y aura probablement pas de bonne nourriture", a déclaré Musk à Peter Diamandis, le fondateur et président de la Fondation X Prize pour la découverte scientifique.

Les publicités pour le voyage devraient indiquer qu'il s'agira d'un "voyage ardu et dangereux dont vous risquez de ne pas revenir vivant", a déclaré M. Musk en riant.

"Honnêtement, des tas de gens vont probablement mourir au début", a-t-il ajouté, tout en insistant sur le fait que ce sera également "une aventure glorieuse et une expérience incroyable".

Ce n'est "pas pour tout le monde", a-t-il souligné - ajoutant avec un autre rire, "uniquement pour les volontaires !". La société spatiale de Musk a lancé plus de 100 fusées au cours de la dernière décennie dans le but d'amener des touristes sur la Lune et sur Mars - mais un certain nombre de prototypes non habités sont partis en flammes.

Pourtant, Musk a prédit en décembre que sa société enverrait des humains sur Mars d'ici 2026.

En 2015, Musk a évoqué la possibilité de construire une ville sur Mars après l'atterrissage réussi d'une fusée par SpaceX. Il a ensuite publié un article en juin 2017 sur la possibilité de faire de l'humanité une espèce multi-planétaire, présentant des plans pour avoir jusqu'à 1 million de personnes sur Mars.