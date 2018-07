Elon Musk et son mini sous-marin présent en Thaïlande pour aider à évacuer les enfants bloqués dans une grotte

(Belga) Le patron de SpaceX et Tesla, l'Américain Elon Musk, se trouvait mardi en Thaïlande, sur le site où cinq jeunes footballeurs sur treize et leur entraîneur se trouvaient encore coincés dans une grotte inondée. "Mini sous-marin est prêt si besoin", a-t-il tweeté.

Sur Instagram, il a publié une vidéo de l'intérieur d'une grotte inondée, avec des secouristes. La troisième chambre se situe à environ deux kilomètres de l'entrée du réseau de grottes. C'est là qu'est installé le camp de base des secours thaïlandais. Le groupe de footballeurs est environ deux kilomètres plus loin, dans une grotte très difficile d'accès. Lundi soir, huit des treize enfants avaient été évacués par des plongeurs d'élite thaïlandais (quatre dimanche et quatre lundi). Elon Musk a dit qu'il avait fait envoyer en Thaïlande un mini sous-marin de la forme d'un tube, adapté d'une pièce détachée de l'une des fusées Falcon fabriquées par l'agence spatiale SpaceX. Son diamètre serait suffisamment petit pour passer dans les boyaux les plus étroits, mais assez grand pour qu'un enfant s'y insère, les bras repliés sur le torse. L'appareil a été testé aux Etats-Unis, en piscine, selon plusieurs vidéos publiées par Elon Musk ce week-end. Il est censé être tiré dans l'eau par des plongeurs qui l'accompagnent d'un bout à l'autre. L'avantage est que la personne à l'intérieur du tube n'a ni à nager ni à savoir utiliser des bouteilles d'oxygène. Elon Musk a tweeté qu'il avait baptisé le tube "Sanglier sauvage", en hommage au nom de l'équipe de football des jeunes. (Belga)