Elton John quitte la scène face à un fan "grossier"

(Belga) Elton John a été contraint de quitter la scène lors d'un concert à Las Vegas en raison du comportement "grossier" d'un fan qui est venu perturber son spectacle, a indiqué samedi le chanteur britannique.

"Un fan a mis ses mains sur les touches de mon piano alors que j'étais en train de jouer et a continué bien que je lui aie dit d'arrêter," a déclaré la star britannique de 70 ans dans un communiqué publié sur son compte Twitter. "Ce type était impoli, dérangeant et il n'avait aucun respect pour notre spectacle et donc je lui ai dit ce que je ressentais avant de quitter la scène jusqu'à ce qu'il en soit chassé", a précisé Elton John. Il est ensuite remonté sur scène mais sans fans autour de lui. Cet incident s'est produit jeudi soir alors qu'il interprétait "Saturday Night's Alright". Comme il en a l'habitude, il avait convié des fans à le rejoindre à l'occasion de ce morceau. Le chanteur aux plus de 250 millions d'albums vendus a annoncé cette semaine son intention de tirer sa révérence à l'issue d'une tournée, longue de 3 ans et forte de 300 concerts, qui débutera le 8 septembre. (Belga)