Emmanuel Macron a reçu Donald Trump à l'Elysée pour un entretien bilatéral

(Belga) Le président américain a été reçu samedi matin à l'Elysée, à Paris, où l'attendait son homologue français Emmanuel Macron. Donald Trump effectue une visite en France ce week-end dans le cadre des commémorations du centième anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale. Il y a débuté son déplacement par un entretien bilatéral avec le président français.

Les deux hommes se sont laissés photographier à plusieurs reprises et ont expliqué à la presse les dossiers qu'ils allaient aborder ensemble. Parmi ceux-ci, l'Iran, la Syrie, les relations commerciales à travers la planète mais aussi, et surtout, les questions de défense liées à l'Otan et au projet d'armée européenne que défend Emmanuel Macron. Dès son atterrissage en France vendredi soir, dans un de ces tweets ravageurs dont il a le secret, Donald Trump avait attaqué cette idée. "Le président Macron vient de suggérer que l'Europe construise sa propre armée pour se protéger contre les Etats-Unis, la Chine et la Russie. Très insultant mais peut-être que l'Europe devrait d'abord payer sa part à l'Otan que les Etats-Unis subventionnent largement! ", avait-il tweeté. Après leur rencontre, les deux chefs d'Etat déjeuneront avec leurs compagnes. (Belga)