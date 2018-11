Emotion en Australie et en Nouvelle-Zélande, 100 ans après l'armistice de 14-18

(Belga) L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont célébré dimanche dans l'émotion le centenaire de l'armistice de la Grande Guerre, en souvenir des 80.000 militaires des deux pays qui perdirent la vie dans le carnage des antipodes.

Des foules impressionnantes ont notamment assisté en Australie à des cérémonies de recueillement pleines d'émotion en hommage aux femmes et aux hommes tombés dans la boucherie de 1914-1918. Le Premier ministre australien Scott Morrison a évoqué leur sacrifice, notamment lors de la bataille de Fromelles dans le nord de la France. "Ils ont donné leur +aujourd'hui+ pour notre +demain+. Dans le silence, nous nous tenons auprès de ceux qui sont rentrés", a déclaré le chef du gouvernement devant des milliers de personnes rassemblées à Canberra. Au cours de la Première Guerre mondiale, plus de 400.000 personnes ont servi dans l'armée australienne, dont plus de 300.000 qui ont été déployées à l'étranger. Près de 62.000 ont trouvé la mort. La jeune nation australienne comptait à l'époque 5 millions d'habitants. Plus de 10.000 soldats du corps d'armée australien et néo-zélandais (Anzac) périrent notamment à Gallipoli en Turquie, une défaite qui fut considérée comme un "baptême du feu" pour l'armée australienne. En Nouvelle-Zélande, les commémorations ont débuté par deux minutes de silence à 11H00, l'heure -française- à laquelle l'armistice est entré en vigueur. Cent coups de canon ont été tirés sur le front de mer de Wellington, tandis que dans tout le pays les cloches des églises sonnaient, les sirènes des services d'urgences retentissaient, les gens klaxonnaient. "Les cloches et le concert de bruits a rappelé la vague de joie et d'espoir qui a déferlé en Nouvelle-Zélande quand est tombée la nouvelle de l'armistice", a déclaré la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern au Mémorial national de la guerre de Wellington. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté, pour certains un "poppy" sur la veste, à des cérémonies dans tout le pays. Plus de 100.000 Néo-zélandais -un dixième de la population de l'époque- servirent à l'étranger pendant la Première Guerre mondiale. Au total, 18.300 y laissèrent la vie. (Belga)